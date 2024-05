Il Lunezia Volley chiude la stagione schierando l’Under 16

Il Lunezia Volley chiude oggi alle 19 in casa al Palabologna sarzanese, il Girone di Classificazione che in Serie D serve per eventuali ripescaggi ricevendo in posticipo il Finalmaremola di Finale Ligure; arbitro Donato Sabato.

Salvo sorprese, coach Stefano Menconi schiererà l’Under 16 fresca campione territoriale e vicecampione regionale di categoria, indisponibile probabilmente la sola palleggiatrice Montemagni.

Gli altri due risultati dell’ultima giornata: Acqua Calizzano Carcare-Volleyscrivia 3-0 e Normac Vgp Wonder Sestri Ponente-Quiliano 2-3.

