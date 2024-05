La cantante Alessandra Mele, a poche ore dalla finale Eurovision 2024 a Malmö, in Svezia, ha dato forfait come protesta con le azioni di Israele a Gaza.

Con un messaggio video dai propri profili social, nativa di Pietra Ligure in gara per la Norvegia in questa edizione, ha annunciato che non prenderà parte alla finale, denunciando il “genocidio” in corso a Gaza.

» leggi tutto su www.ivg.it