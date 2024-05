La gioia dopo la grande sofferenza, i volti del Picco e la festa per la salvezza

Novantasei minuti di attesa, ansia e passione prima del fischio finale liberatorio che ha sancito la salvezza in serie B dello Spezia in Picco dall’atmosfera travolgente che non si respirava da tempo. Una serata di grandi emozioni, sciolte nella festosa invasione di campo di ultras, genitori e soprattutto tanti bambini, che si sono stretti attorno a tutta la squadra per celebrare insieme il traguardo faticosamente inseguito e raggiunto all’ultima giornata. Un patrimonio di passione preziosissimo per società e squadra che dovranno ripartire proprio dalla grande dimostrazione d’affetto della loro gente. Un finale di stagione finalmente di festa immortalato nelle immagini del nostro Stefano Stradini.

