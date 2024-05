Meeting di Savona, Marco Mura: “Mettiamo in campo la miglior edizione di sempre, grazie al cuore della città e dei volontari”

Savona. Sarà una tredicesima edizione del Meeting internazionale Città di Savona in linea con il livello raggiunto dall’evento negli anni passati e che ha portato la manifestazione che si svolge alla Fontanassa a scalare le classifiche mondiali, piazzandosi quest’anno al 57° posto nella graduatoria dei meeting di World Athletics (35° in Europa, 4° in Italia). La macchina organizzativa ha lavorato a pieno ritmo per allestire un cast d’eccellenza nelle 15 specialità previste durante l’evento, che è stato presentato questa mattina in Sala Rossa nel Comune di Savona.

“Ci ritroviamo a celebrare un evento molto importante per l’atletica leggera, per lo sport savonese e per tutta la città – afferma Marco Russo, sindaco di Savona -. Ogni anno ci ritroviamo a dire le stesse cose e questo è un bel segno, perché è il segno della continuità. Voglio ringraziare Marco Mura per lo straordinario che fa, e con lui l’Atletica Savona, per l’impegno che dedica a questa manifestazione che è un dono per tutti noi. La grande qualità, che è costante ed è indice di profonda conoscenza e di capacità attrattiva, si unisce al continuo sforzo di radicarsi nel territorio, stringere relazioni e coinvolgere. Questo unisce l’eccellenza dello sport e la sua funzione aggregativa, gettando luce positiva su tutto il territorio cittadino”.

