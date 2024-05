Meeting di Savona, mercoledì l’atletica darà spettacolo: grandi nomi per la tredicesima edizione dell’evento

Savona. Spetta a Mattia Furlani la foto di copertina sul dépliant di presentazione della 13ª edizione del Meeting internazionale Città di Savona. La giovane stella del salto in lungo, capace lo scorso anno di realizzare una misura di 8,44 metri sulla pedana del complesso polisportivo Giulio Ottolia, seppur non omologata per il vento leggermente superiore al consentito, è uno degli atleti più attesi alla prova Challenger del World Athletics Tour, in programma mercoledì 15 maggio. Ma non sarà certo l’unico, dato che l’elenco dei partecipanti è di altissimo livello, in tutte le specialità.

Il Meeting Città di Savona 2024 è stato presentato questa mattina nella prestigiosa Sala Rossa nella sede del Comune di Savona. Il vernissage è stata l’occasione giusta per svelare il cast dei partecipanti di tutte le gare in programma; si è tenuto alla presenza di Marco Russo, sindaco di Savona, Francesco Rossello, assessore allo Sviluppo Economico e allo Sport del Comune di Savona, Antonio Micillo, presidente del Comitato Regionale Coni Liguria, e di numerose autorità civili, militari e del mondo sportivo.

» leggi tutto su www.ivg.it