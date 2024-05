Pietra Ligure. È in corso in queste ore il grande spettacolo di solidarietà organizzato dal Gruppo Badano per celebrare la storica azienda pietrese nel corso di un evento – giunto ala seconda edizione – il cui ricavato (al netto delle spese) sarà devoluto all’ospedale Gaslini di Genova.

La cornice dell’Open Day 2024 è la sede di Pietra Ligure in Via Peagne 35, dove il testimonial Vanni Oddera, Campione di Freestyle Motocross, si esibirà con il suo spettacolo di freestyle e mototerapia.

