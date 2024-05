“Serve un fronte ancora più largo, con un perimetro ben definito da tutti quelli che vogliono rompere nettamente con questo sistema. Bisogna decidere tutti insieme chi può incarnare al meglio questo progetto e io voglio senz’altro farne parte, anche per questo ho rinunciato a candidarmi alle prossime elezioni europee. Mi metto a disposizione. Verificheremo quale è la figura che può realizzare il fronte più ampio e coeso”. Così Andrea Orlando intervistato dal Corriere della Sera in merito ad una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Liguria. “Se si vuole cambiare metodo e passo – ha avvertito – non si deve partire dai nomi ma occorre costruire una sorta di Comitato di Liberazione”. L’attuale dirigente Pd ha inoltre rimproverato a Toti “la creazione di una cupola imprenditoriale, politica e burocratica che al di là dei reati aveva espropriato i luoghi della decisione politica. Era evidente come una oligarchia predatoria si fosse impossessata della regione, temevo che potesse finire così”. “La vicenda giudiziaria diventerà ben presto anche economica – ha concluso Orlando – creando danni incalcolabili ai liguri, la regione cammina su un ghiaccio sottile e spero che a Roma qualcuno lo tenga presente”.

L’articolo Orlando: “Per la Liguria vicenda giudiziaria diventerà ben presto anche economica. Io candidato? Sono a disposizione” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com