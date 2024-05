Piccole imprese del turismo più tecnologiche e sostenibili: partiti alla Spezia i lavori del progetto Smart Twin Transition

Si è svolto ieri alla Spezia, in Camera di Commercio, l’evento di lancio del progetto europeo di cooperazione ‘Smart Twin Transition’ che, inserito nel programma Italia – Francia Marittimo 2021-2027, vede capofila l’Azienda speciale Riviere di Liguria dell’ente camerale.

“Il progetto – ha ricordato il presidente della Camera di Commercio, Enrico Lupi – realizzerà strumenti, finanziari e tecnici, per sostenere le piccole e medie imprese del turismo nella transizione digitale ed ecologica, fondamentale per crescere in competitività. Un ringraziamento – ha aggiunto – al gruppo dei partner grazie al quale le risorse del progetto, oltre 1 milione e 100 mila euro, si tradurranno in sostegno concreto per la crescita tecnologica e sostenibile delle imprese del territorio di cooperazione”.

