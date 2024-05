“Proposta Riccò”, Figoli presenta la lista: ci sono sei consiglieri uscenti e sei nomi nuovi

Giovedì pomeriggio sono state raccolte le firme dei sottoscrittori della lista “Proposta Riccò”, che scommette nuovamente sulla candidatura di Loris Figoli per il ruolo di sindaco del Comune della bassa Val di Vara.

“La consigliera regionale Daniela Menini, che ringrazio, ha autenticato le firme di tutti i sottoscrittori, occasione per salutare molti amici, tanti di più delle firme necessarie, chiedendo quindi a molti di non apporre la propria nel rispetto della normativa. Venerdì mattina – dichiara lo stesso Figoli – si è provveduto alla presentazione della lista presso gli uffici comunali, così da formalizzare l’impegno del nuovo gruppo, formato da sei consiglieri uscenti e altrettanti di nuova partecipazione”.

La presentazione ufficiale al pubblico sarà lunedì alle 18 in Sala Consiliare.

