Referendum sul lavoro, lunedì 13 a Genova anche il segretario della Cgil Maurizio Landini

Genova. Lunedì 13 maggio 2024 dalle ore 10.30 alle 12.30 presso Calata Falcone Borsellino (Porto Antico davanti a Palazzo San Giorgio) si terrà un’iniziativa pubblica a sostegno dei referendum abrogativi sui temi del lavoro.

La Cgil sta organizzando “una grande campagna di raccolta firme per presentare 4 referendum che cancellino alcune leggi sbagliate; per la Cgil il lavoro deve essere tutelato perché è un diritto costituzionale, deve essere sicuro perché di lavoro si deve vivere e non morire, deve essere dignitoso e perciò ben retribuito e stabile perché la precarietà è una perdita di libertà”.

