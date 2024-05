‘Santa’: sfilate di barche d’epoca, fuochi e concerti. Ecco Onda Classica, “evento unico in Italia”

Le date da segnare sul calendario sono giovedì 23, con l’arrivo degli scafi e l’apertura dell’area hospitality, e venerdì 24 maggio, col taglio del nastro alle 10.00 presso la Banchina di Sant’Erasmo. Sarà una prima volta e promette di non essere l’ultima quella di “Onda Classica”, evento-raduno organizzato dalla Riva Society Tigullio che porterà a Santa Margherita 26 scafi storici di tutte le marche, M/Y e barche a vela, in legno e in vetroresina. Luigi Spaggiari presidente del Riva Society Tigullio – alla presenza del Sindaco Paolo Donadoni, dell’assessore regionale Augusto Sartori, del comandante del Circomare Salvatore Amenta e di una nutrita rappresentanza del Nautico di Camogli – parla di “evento unico in Italia”. Destinato – si pensa – ad alternarsi con la “Montecarlo Classic Week”. Fra le barche più attese quelle a vela: la Tirrenia II, del 1914, e la Samurai di Sangermani del 1962.

Insieme agli scafi Riva presenzieranno anche modelli Baglietto Minorca, Bertram e il “Bob”, una minuscola lancia a motore dei Cantieri Neuchatelle che ha compiuto quest’anno 90 anni. L’attesa è palpabile perché il profilo della Marina apparirà davvero in una veste inedita offrendo diverse chiavi di lettura, sia ai più esperti che sapranno apprezzare i dettagli tecnici e funzionali di questi gioielli d’epoca sia ai profani che non perderanno l’occasione di usare i natanti come sfondo per selfie e foto destinati alla fornace mediatica dei social.

