‘Santa’: “Visite specialistiche, un disastro. Il caso di una 94enne”

Da Claudio Marsano, cardiologo ed ex sindaco

E’ ormai da molto tempo che constato la difficoltà dei pazienti a prenotare visite specialistiche e mi domando a che punto vogliamo arrivare?

L’ultimo fatto è di ieri mattina, quando una mia conoscente di 94 anni si è trovata nella difficoltà di comprendere una telefonata che le chiedeva se confermava la prenotazione.

Ho cercato di aiutarla e ho visto che l’appuntamento è stato fissato per il 15 maggio alle 8.30 a Lavagna; chi conosce la zona sa che per arrivarci si deve compiere un viaggio che diventa infernale, se si utilizzano i mezzi pubblici, per una signora di quella età. Ho poi scoperto che la possibilità di prenotare la maggior parte delle visite presso la piastra ambulatoriale di Santa Margherita, ma anche di Rapallo (vedi neurologia) non vi è.

