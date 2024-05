Spiaggia delle ex Colonie Bergamasche, l’attacco dei due gruppi di minoranza: “La giunta prenda una posizione chiara sul loro mentore Bozzano”

Celle Ligure/ Varazze. Nei giorni scorsi il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici aveva affermato con forza che la Spiaggia delle ex Colonie Bergamasche: “E’ libera, di pubblica fruizione: non è privata”. Dichiarazioni che erano arrivate subito dopo la maxi inchiesta della Procura di Genova, che vede coinvolti Aldo Spinelli e il figlio Roberto e che sono a capo della Società Punta dell’Olmo che sta riqualificando la zona e quindi anche la spiaggia delle ex Colonie.

Dichiarazioni che però non sono passate inosservate e tanto meno andate giù al gruppo della minoranza “Varazze Domani”: “In merito alle intercettazioni emerse sui giornali nazionali e perfino su alcuni servizi televisivi sempre di caratura nazionale tra il Presidente Toti e l’ex sindaco di Varazze Alessandro Bozzano, leggiamo oggi sui quotidiani una dichiarazione del Sindaco Pierfederici molto asettica, pacata e tecnica che si limita a dichiarare che la spiaggia è di pubblica fruizione”.

