Sviluppo economico, secondo passaggio giunta del piano energetico regionale. L’assessore Piana: “L’obiettivo è quello di aiutare imprese a contenere le emissioni”

Genova. Regione Liguria ha approvato in Giunta la proposta di PEAR 2030, elaborata dal settore regionale dell’Energia con la collaborazione di IRE. Il Piano Energetico Ambientale Regionale è lo strumento con cui l’amministrazione, in sinergia con gli obiettivi della programmazione dei fondi PR FESR 2021-2027, definisce la politica energetica regionale al 2030.

“Un passaggio importante per definire la strategia energetica che intende perseguire Regione Liguria da qui ai prossimi anni – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Energia – L’obiettivo, come diciamo da tempo, è quello di aiutare imprese ed enti locali a ridurre le emissioni e a contenere i costi energetici. E per farlo, abbiamo individuato tre pilastri di sviluppo energetico: l’efficientamento, le energie rinnovabili e l’innovazione tecnologica.

