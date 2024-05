Dalla Pieve di Marinasco alla Val di Magra fino al resto della provincia, chi ieri sera non stava soffrendo per le sorti salvezza dello Spezia ha potuto ammirare in cielo un’inconsueta e affascinante aurora boreale. Il fenomeno, che è stato visto in buona parte del resto della Penisola, è stato infatti determinato da una tempesta magnetica estrema (di livello 5 su una scala di 5), un disturbo del campo magnetico terrestre, i cui effetti più impattanti sono previsti per la giornata di oggi.

