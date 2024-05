Un’ora di lavoro al giorno della ruspa della famiglia Orlando per aiutare la Onlus Bastapoco

Albenga. Un’ora di lavoro della ruspa si trasforma da movimento terra in realtà benefica. Questo l’impegno assunto oggi dalla famiglia Orlando che, in collaborazione con i Bagni Marini del litorale da Ceriale fino a Laigueglia, partecipa all’iniziativa benefica in favore dell’associazione onlus Bastapoco, che si occupa di assistenza in favore dei malati oncologici.

Spiega Roberto Orlando: “Nel periodo pre Covid abbiamo deciso, su un’ idea dei miei figli, di donare una percentuale del ricavato giornaliero delle attività della ruspa, che lavora prevalentemente sui litorali per la pulizia e sistemazione da Ceriale a Laigueglia, in favore dell’associazione Bastapoco”.

