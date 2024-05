Verso Genoa-Sassuolo. Gudmundsson recupera, gli altri no, Gilardino: “Giocheremo con la mentalità come col Cagliari”

Genova. Gudmundsson recuperato, mentre Bani, Vitinha, Messias e Malinovskyi non saranno della partita. Vigilia di Genoa-Sassuolo, con Gilardino che fa il punto nella conferenza stampa che precede la rifinitura: “Messias, Ruslan e Vitinha sono da valutare la prossima settimana per non affrettare i tempi, però per cercare di recuperarli se non nella prossima nella partita, per quella finale davanti al nostro pubblico. Albert ha smaltito l’influenza, da valutare Bohinen”. Matturro andrà in panchina, poi altri giocatori che hanno giocato meno saranno nuovamente valutati: “Faremo valutazioni come è accaduto a Milano e col Cagliari”. Tra loro ci sarà Thorsby: “Non avevo dubbi su di lui, adesso sta rispecchiando tutto il lavoro che ha fatto prima. Lo sta sta riportarndo in partita, ha caratteristiche importanti in un contesto di squadra”.

Domani l’incontro con una squadra in lizza per la salvezza, come col Cagliari. “Giocheremo con lo stesso atteggiamento, lo abbiamo dimostrato in queste settimane e questi mesi. Questa è una squadra responsabile, che fa prestazioni da squadra matura ed è quello che dovremmo mettere in campo domani, avere disciplina tattica, essere squadra concreta per fare una grande partita davanti ai nostri tifosi”.

