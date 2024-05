Albenga 2024, presentate ufficialmente le tre liste a sostegno di Riccardo Tomatis

Albenga. Nella giornata di venerdì sono state presentate ufficialmente le candidature del sindaco Tomatis e dei consiglieri delle 3 liste in suo appoggio.

Spiegano in una nota: “Circa 740 firme per 3 liste e 48 candidati raccolte in pochissimo tempo rappresenta un record di disponibilitá da parte degli Albenganesi a sostenere Tomatis sindaco. Al point elettorale di viale Martiri, nei pochi giorni necessari per la raccolta è stata una coda continua al punto che raggiunta la quota necessaria di firme che la legge ritiene sufficiente per ogni lista, non ce la siamo sentita di mandar via i cittadini che erano venuti a dimostrare l’apprezzamento del nostro progetto”.

