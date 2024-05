AlbiRun3, ancora un successo per l’iniziativa organizzata dall’Istituto Comprensivo Albisole. Costa: “Grazie a tutti, appuntamento alla prossima edizione”

Albisola Superiore/Albissola Marina. Sabato 11 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 circa è andata in scena l’AlbiRun, manifestazione sportiva organizzata dall’Istituto Comprensivo Albisole giunta quest’anno alla sua terza edizione. La gara podistica, articolatasi lungo un percorso che ha coinvolto le intere passeggiate “Lungomare degli Artisti” ed “Eugenio Montale”, era rivolta a studenti e studentesse frequentanti i plessi della scuola secondaria di primo grado. Ad essere coinvolti sono stati anche i genitori degli alunni, questo per 3,3 chilometri di corsa divisi in tre momenti: quello della corsa competitiva non agonistica per studenti, quello della corsa competitiva non agonistica per genitori e quello della passeggiata, una corsa non competitiva alla quale hanno preso parte i ragazzi insieme alle loro mamme e ai loro papà.

“AlbiRun ormai è un appuntamento consolidato – ha asserito Davide Costa, professore di scienze motorie e sportive dell’Istituto Comprensivo Albisole fautore dell’iniziativa -. È stato incredibile ripensare alla prima edizione quando si ponevano le basi di questa manifestazione con la volontà di renderla proprio una tradizione. Oggi abbiamo assistito ad una grande partecipazione, i numeri sono in crescita e le gare sono state molto agguerrite. Ringraziamo i nostri partner per aver permesso tutto questo. Alba Docilia, Conad, i Lions, i Bagni Sorriso, i Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina che ci supportano, Decathlon e i volontari della Croce Verde di Albisola Superiore. È stato un bel sabato, non posso che darvi appuntamento alla prossima edizione”.

» leggi tutto su www.ivg.it