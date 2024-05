Calcio/ Genoa – Sassuolo 2-1: gara ribaltata nella ripresa grazie a Badelj e autorete

Un primo tempo da dimenticare, una ripresa perfetta e il Genoa batte 2-1 il Sassuolo che si ritrova con un piede in serie B. Ancora una volta decisivi i cambi di Alberto Gilardino per continuare a salire in classifica e conquistare più punti possibili.

Al primo affondo il Genoa trova il vantaggio: al 6’ Thorsby anticipa Retegui e infila Consigli di testa ma l’arbitro, dopo essersi consultato con il Var annulla per un tocco di mano. Il Sassuolo prende coraggio e al 28’ Laurientè subisce un pestone da De Winter: Mariani fa proseguire ma il Var lo richiama e l’arbitro cambia decisione, è rigore. Sul dischetto va Pinamonti con palla da una parte e Martinez dall’altra, 0-1 per gli emiliani. Laurientè, il migliore dei suoi di punizione cerca il raddoppio ma Martinez respinge in corner la rasoiata e dagli sviluppi del corner Thorstvedt colpisce debolmente di testa con il portiere del Genoa che si ritrova il pallone tra le mani.

