Camogli: San Fortunato, fuochi e falò con tanto pubblico

Un super spettacolo pirotecnico (a cura di “Fasima Fuochi S.r.l.), a Camogli, per la festa di San Fortunato, con la colombina e l’illuminazione della basilica di Santa Maria Assunta. Subito dopo è partita l’accensione dei falò figurativi dei Quartieri Pinetto, Porto, e per la prima volta riprendendo una tradizione anche Rissêu, costruiti sulla spiaggia. Tantissima gente. Un attimo di suspence per il passaggio di una ambulanza sul lungomare. Appuntamento tra qualche ora per la 72ª edizione della Sagra del pesce.

Programma

