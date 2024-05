Chiavari: Premio alla carriera al professor Giovanni Mennella

Da Renato Lagomarsino

Il Prof. Giovanni Mennella, Presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, è stato prescelto dalla Società Economica di Chiavari per l’assegnazione del “ Premio alla carriera ” in considerazione del suo prestigioso curriculum accademico e per gli studi sull’antichità romana e sulla rilettura e interpretazione di testi epigrafici risalenti alla Romanità. L’importante riconoscimento gli è stato consegnato dal Presidente dell’Economica dott. Francesco Bruzzo sabato pomeriggio nel corso di una partecipata cerimonia nella sala Schiffini-Ghio.

Per quanto riguarda il nostro territorio vanno ricordati in particolare i suoi studi sulla citazione del popolo dei “Tigullii” in una dedica onorifica incisa su una base di marmo scoperta tra le rovine di Chella (la romana Sala Colonia ) in Marocco, lo studio del cippo confinario d’epoca imperiale scoperto alcuni anni fa sul Monte Ramaceto e le ricerche che hanno portato a individuare scritte dedicatorie a Giove sulla superficie del Masso di Cichero.