Corruzione, Burlando e quel pranzo sullo yacht di Spinelli: “Mi cercò lui, ma non spensi il telefono”

Genova. 29 ottobre 2021, Marina della fiera di Genova. L’ex ministro Claudio Burlando, il vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna, Vittoria Canessa, nominata pochi giorni dopo nella segreteria del Pd genovese, Gian Battista Poggi, allora dirigente del Comune di Genova, e Giulio Schenone, terminalista dirigente del Psa da sempre vicino ai dem, si apprestano a salire sullo yacht di Aldo Spinelli per pranzare e discutere di banchine e sviluppo del porto.

12 maggio 2024. Mattina. La campagna di Torriglia. Claudio Burlando si sta preparando per andare allo stadio. Gioca il Genoa. Sa che la fotografia di quel pranzo a bordo della barca Leila è (di nuovo) sulla bocca di tutti. Se ne parlò, al tempo, sulle pagine dei giornali ma oggi torna d’attualità perché appare nelle carte della procura in merito alla maxi inchiesta per corruzione che vedi 30 indagati tra cui Aldo Spinelli e il figlio Roberto, il presidente della Regione Giovanni Toti e l’ex presidente del porto Paolo Signorini.

– Burlando, cosa ci facevate a pranzo da Spinelli?

“La premessa è che io non parlavo con Spinelli di questioni portuali da sei anni e mezzo, ossia dal 2015, da quando Toti ha vinto le elezioni, d’altronde non ero più al governo e quindi non ero più un suo interlocutore, tuttalpiù qualche volta era venuto a mangiare alla Beccassa (ristorante dell’entroterra particolarmente amato dalla tifoseria rossoblù, ndr), ma è stato Spinelli a chiedere se potevamo vederci in quell’occasione, anche insieme a Giulio Schenone, con cui dovevano risolvere un litigio legato all’attività dei terminal, ed entrambi volevano un parere sulla potenzialità delle rinfuse”.

