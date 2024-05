Dalle carte della maxi inchiesta sulla corruzione spunta una consulenza di Spinelli all’ex capo dei pm genovesi Cozzi

Genova. L’ex procuratore di Genova Francesco Cozzi – colui ha ha coordinato l’indagine sul crollo di ponte Morandi – un anno dopo essere andato in pensione, ha ricevuto e fatturato una consulenza legale (come avvocato) per Aldo Spinelli. E’ quanto emerge da una delle intercettazioni contenute nelle 1400 pagine di richiesta di misura cautelare che hanno portato martedì agli arresti di Giovanni Toti, Aldo Spinelli, Paolo Signorini e Matteo Cozzani.

Cozzi è stato chiamato nell’ottobre 2022 da Roberto Spinelli (anche lui indagato e colpito da misura interdittiva), che già conosceva per occuparsi di due pareri legali.

