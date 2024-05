Festa della mamma, Regione Liguria: “Mamme colonna portante della società”

Liguria. “Le madri sono la colonna portante della nostra società: è necessario ascoltare di più le loro esigenze e andare incontro alle necessità di tutte le mamme con aiuti concreti, come fatto da Regione Liguria con le misure a sostegno delle famiglie. Penso per esempio al bonus asili nido, che ha soddisfatto le domande di quasi 3.500 famiglie. Un sostegno che guarda sia alla dimensione domestica, che, ovviamente, a quella lavorativa. Un augurio speciale a mia mamma Luigia e a tutte le mamme liguri e del mondo, perché dietro alle storie di ognuno di noi c’è sempre quella di una madre. È dalla loro storia che inizia la nostra e c’è chi ancora crede che ‘Mamma’ sia la parola più bella del mondo”. Queste le parole del presidente ad interim della Regione Liguria in occasione del 12 maggio, Festa della Mamma.

Questo pomeriggio, Regione Liguria ha organizzato “Il mio regalo per la mamma”, un momento di festa dedicato alle mamme e ai loro bambini. Dalle ore 15 piazza De Ferrari si trasformerà in un grande parco giochi, con laboratori creativi, artisti di strada, musica e tante altre iniziative dedicate ai più piccoli. Dalle 17 sarà distribuita gratuitamente la merenda; sempre in piazza De Ferrari sarà presente uno stand che donerà omaggi profumati alle mamme che parteciperanno all’evento.

