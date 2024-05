Finale 2024, Simonetti: “Denigrare l’avversario a livello personale è scorciatoia di chi non ha argomenti solidi”

Finale Ligure. “Denigrare l’avversario a livello personale è la scorciatoia di chi non ha argomenti solidi. In politica assumersi le responsabilità delle proprie azioni è indispensabile. Candidarsi vuol dire esporsi e chiedere agli altri di fidarsi della nostra capacità di affrontare i problemi lealmente”. Lo scrive, in una nota, la candidata sindaco della lista Scelgo Finale Simona Simonetti.

“I candidati di Scelgo Finale hanno affrontato in passato conflittualità molto accese con le amministrazioni in carica o con la società partecipata. Ci siamo sempre assunti la responsabilità delle nostre affermazioni e abbiamo cercato di focalizzare la discussione, anche aspra, sui temi più che sulle persone. Personalmente sono stata oggetto di attacchi personali e calunnie. Bugie sussurrate e non scritte a cui ho scelto di rispondere segnalando la questione ai carabinieri o affrontando di persona chi aveva messo in giro le voci”, aggiunge.

