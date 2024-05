Genoa-Sassuolo LIVE. Gudmundsson titolare, confermato anche Thorsby. Spence in panchina

Genova. Tutto pronto al Ferraris per Genoa-Sassuolo, terz’ultima partita di campionato e una delle poche giocate di domenica alle 15. Gudmundsson parte dall’inizio con Retegui, mentre Gilardino preferisce lasciare Spence in panchina. Gli esterni di centrocampo saranno Sabelli e Martin. Confermato Thorsby dopo le belle prestazioni delle ultime giornate. Giocatori che saranno in campo con sulle maglie stampato il nome delle loro madri in onore della festa della mamma.

Colpo d’occhio prevalentemente rossoblù al Ferraris, con i tifosi che hanno risposto all’invito della società a venire allo stadio con la maglia della squadra.

» leggi tutto su www.genova24.it