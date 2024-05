Il candidato sindaco Gilardi: “Auguro buon lavoro a ‘Vivere Vado’, è importante per i vadesi avere più alternative”

Vado Ligure. “Auguro buon lavoro a ‘Vivere Vado’, perché è importante che le prossime elezioni comunali mettano di fronte più alternative per i vadesi”. Lo dichiara Fabio Gilardi, candidato sindaco di “Vado, Prima” in merito alla presentazione della lista “Vivere Vado”.

“In questi mesi abbiamo messo tante energie e ascolto per proporre alla cittadinanza un progetto futuro e chiaro, incentrato su crescita sostenibile, supporto all’ economica e al commercio, cura del territorio, servizi accessibili a tutti, utilizzando al meglio i fondi nazionali e PNRR a disposizione insieme a quelli comunali – prosegue -. Vado ha un bilancio solido ed è migliorata in questi anni, ed è un elemento importante anche per il futuro. Io e la lista ‘Vado Prima’ siamo a disposizione della nostra comunità e lo saremo anche nei prossimi anni”.

