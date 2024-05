L’avvocato di Toti: “Dimissioni subito? Voci infondate e strumentali”. E il caso spacca la politica

Genova. Le voci secondo cui Giovanni Toti avrebbe intenzione di dimettersi da presidente ancora prima dell’interrogatorio e della revoca degli arresti domiciliari sono “infondate e strumentali“. È quanto fa sapere oggi il suo legale Stefano Savi, sgombrando il campo dagli equivoci nell’ennesima giornata di scontro politico sulle conseguenze del caso giudiziario che ha sconvolto la Liguria.

Dopo la solidarietà ribadita dai ministri Salvini, Nordio e Crosetto, oggi è intervenuto il leader di Forza Italia Antonio Tajani: “Quella di Toti è una scelta sua ma finché non c’è un interrogatorio bisognerà aspettare. Io sono garantista, quindi per me finché non c’è una condanna in terzo grado uno è innocente, e come dice Nordio non è Toti a dover dimostrare la sua innocenza ma sono i magistrati a dover dimostrare la colpevolezza, ha detto a Rai3.

