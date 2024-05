Leivi: palazzina a fuoco, ferita una delle due persone coinvolte

Poco dopo le 19 in via 25 Aprile a Leivi, in una palazzina a due piani si è sviluppato un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari che hanno rapidamente circoscritto e poi spento le fiamme. All’interno dell’abitazione si trovavano due persone una delle quali si è ustionata nel tentativo di spostare un divano che si pensa sia all’origine del rogo. Sul posto l’automedica del 118, la Croce Rossa di Chiavari e la Verde di Lavagna. La persona ferita è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Presenti anche i carabinieri.

» leggi tutto su www.levantenews.it