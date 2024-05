Liguria, tirare una riga e ricominciare da capo

Dopo l’inchiesta Mani Pulite degli inizi degli anni Novanta si creò una situazione in cui sembrava che la corruzione politica potesse diventare un fenomeno marginale, limitato. Invece non è stato così. Tangentopoli nacque dentro i vecchi partiti del Novecento, tutti entrati più o meno in crisi, ed ebbe come conseguenza la loro distruzione. Gli effetti non sono stati positivi: la mancanza di partiti centralizzati ha prodotto infatti una diffusione di poteri locali – su base regionale, provinciale, comunale – incontrollati e ancora più spregiudicati. A tener bassa la corruzione servirebbe anche il controllo politico e sociale di partiti che la ripudiano e sistematicamente escludono chi è incline a praticarla. Io ho conosciuto i partiti “forti”, che non solo cacciavano chi rubava, ma anche e soprattutto inibivano le persone che erano “portate a rubare”, le costringevano a tener dentro di sé certe tendenze. Ho conosciuto poi i partiti “deboli”, in cui non si cacciava e soprattutto non si inibiva più.

E oggi? Il 6 maggio, prima dunque che scoppiasse il “Toti Gate”, il filosofo della politica Roberto Esposito ha dichiarato in un’intervista: “Il garantismo, nel suo significato autentico, è una cosa seria. Ma poi è diventato un alibi per difendere un ceto politico spesso disonesto e corrotto. Oggi la disonestà è considerata un’opportunità, quasi una risorsa, per chi amministra la cosa pubblica. Per questo non è neanche avvertita come reato da chi l’esercita, ma come un dato naturale, connesso alla gestione del potere”. Naturalmente – vale anche per l’inchiesta in Regione Liguria – la giustizia deve fare il suo corso. L’orologio della giustizia funziona come può, ma gira, gira costantemente. Ma ci sono frasi intercettate e pubblicate su tutti i giornali che fanno davvero preoccupare.

