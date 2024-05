Meteo, domenica con prevalenza di sole ma da lunedì è atteso un nuovo peggioramento

Genova. Domenica in compagnia di un campo anticiclonico che tende a proteggere il Mediterraneo centro-occidentale, mentre all’inizio della settimana prossima l’indebolimento di questa struttura favorirà un graduale peggioramento delle condizioni meteo. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 12 maggio

Cielo e Fenomeni

al mattino transito di velature da ponente verso levante in un contesto soleggiato. Dalle ore centrali della giornata sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne, nel corso del pomeriggio possibili rovesci o temporali associati sulle testate di Alpi Liguri ed Appennino orientale; verso sera non si esclude qualche fenomeno anche sui versanti padani centro-occidentali. Sul resto delle regione ore pomeridiane caratterizzate dal transito di stratificazioni medio-alte in un contesto stabile, sarà possibile qualche locale addensamento di stampo marittimo sulla fascia costiera.

Venti

in nottata deboli di direzione variabile, poi tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali con locali rinforzi fino a moderati.

Mari

calmo o quasi calmo.

Temperature

minime stabili. Massime in lieve calo, specie lungo i litorali. Costa: minime +14/+19°C – massime +20/+25°C. Interno: minime +5/+15°C – massime +17/+24°C

Lunedì 13 maggio

Cielo e Fenomeni

nella notte qualche fenomeno potrà interessare i versanti padani centro-occidentali, asciutto altrove. Nel corso della giornata nuvolosità variabile in un contesto prevalentemente stabile lungo la costa, mentre non mancherà dell’instabilità pomeridiana sui rilievi.

Venti

deboli o moderati da est/sud-est.

Mari

poco mosso.

Temperature

In lieve calo.

Martedì 14 maggio

Avvisi

nessuno.

Cielo e Fenomeni

molte nubi fin dal mattino, ma nel corso della giornata si assisterà ad un ulteriore aumento della copertura nuvolosa sull’intero territorio regionale, fino ad avere cieli molto nuvolosi o coperti. Verso sera non si escludono piovaschi sparsi. Temperature minime stazionarie, massime stabili o in leggera flessione.