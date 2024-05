Musica elettronica e pescato del giorno, dal 17 maggio in Darsena torna “Fish&Djs”

Genova. Musica elettronica e pescato del giorno, per un venerdì sera da trascorrere con i colori del mare della Darsena al tramonto, tra sapori a chilometro zero e dj set. Venerdì 17 maggio (ore 18) prende il via al Mercato dei Pescatori della Darsena la settima edizione di Fish&Djs, serie di spettacoli targata Forevergreen di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, preparato dagli stessi pescatori locali. Protagonisti del primo appuntamento i dj FiloQ, Cutsweet e Tenky. L’ingresso è gratuito.

Fish&Djs è un format ormai consolidato, molto seguito a Genova e studiato con un fine preciso: la rigenerazione urbana della Darsena attraverso la leva della cultura, della creatività contemporanea e delle risorse del territorio. “Crediamo che la Darsena di Genova – spiega Alessandro Mazzone di Electropark, direttore di Forevergreen – abbia una potenzialità importante per diventare una gemma della proposta turistica e culturale della città e della regione. Un obiettivo ambizioso e affascinante che, con eventi come Fish&Djs ed Electropark, perseguiamo da anni attraendo i giovani con un’offerta in pieno stile nord-europeo, aperto alle nuove culture e alle diversità”.

