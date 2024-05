Prima Categoria, i playout costano la retrocessione al Plodio: la Virtus Sanremo vince 4-0

Sanremo. La vittoria di settimana scorsa sembrava poter garantire al Plodio la permanenza in Prima Categoria. Invece, la squadra allenata da Simone Testa è caduta sul campo della Virtus Sanremo per 4-0. Zanetti, Mendez e Verrando, dunque, condannano alla retrocessione il Plodio, che avrebbe avuto bisogno di siglare, nel punteggio complessivo, almeno un gol in più degli avversari. La formazione di mister Daniele Capozucca ha ribaltato il risultato dell’andata nei primi minuti di gioco. Al 10′, infatti, la rete del centravanti, mentre al 25′ ha fatto centro su calcio di rigore il classe 1999 . Il colpo del KO, invece, lo ha rifilato il ventitreenne Verrando al 70′, spegnendo le speranze dei valbormidesi, prima del 4-0 di Bastita nel finale.

I biancoblù hanno tentato l’assalto finale per ottenere la salvezza, ma senza trovare la via della rete. Difendere il risultato dell’andata avrebbe mascherato un 2023/2024 ricco di difficoltà, culminata invece nella retrocessione. Se l’anno passato il Plodio era riuscito a evitare i playout, in questa stagione il treno per la salvezza diretta è sfuggito quasi subito. Il bottino di un solo punto tra la 2^ e la 21^ giornata racconta, inequivocabilmente, la drammatica stagione di un club che ha dovuto anche cambiare guida tecnica. Infatti la panchina inizialmente affidata a Mario Gerundo è stata ereditata da Simone Testa a fine novembre.

