Nuvolosità variabile per il passaggio di nubi medio-alte a tratti più consistenti, specie in serata; al pomeriggio possibili isolati rovesci o temporali di calore anche moderati sulle Alpi Liguri; tra tardo pomeriggio e serata possibili anche sulla Val Bormida in sconfinamento dal Cuneese: così la previsione di Arpal.

VENTI: in prevalenza deboli variabili o a regime di brezza; locali rinforzi moderati meridionali nell’interno al pomeriggio

