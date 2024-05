Quiliano 2024, martedì la presentazione dei candidati della lista a sostegno di Nicola Isetta

Quiliano. Martedì 14 maggio, ore 20.45, presso la Sala Consiliare, in piazza Costituzione Quiliano presentazione dei 12 Candidati alla carica di Consiliere della lista “Progetto Comune”. Seguirà un’intervista a cura del giornalista Nicola Stella al Candidato Sindaco Nicola Isetta, in cui verranno approfondite tutte le principali tematiche della campagna elettorale e delle proposte programmatiche del Candidato Sindaco e della lista “Progetto Comune”.

“Mettiamo a disposizione dei cittadini elettori di Quiliano una lista strutturata che garantisce, competenza e rappresentanza del nostro territorio con un mix di continuità e novità. Nata per dare, fin da subito, continuità amministrativa e per consentire di portare a compimento i programmi e i lavori già avviati. La lista si presenta con lo stesso simbolo e con lo stesso modello organizzativo che in questi anni hanno garantito compattezza, autonomia decisionale, continuità, serietà amministrativa e buon governo della nostra comunità”.

