Sanna (PD): “La mia storia personale, lavorativa e politica parlano per me: inopportuna ogni tipo di strumentalizzazione”

Liguria. ”Nella mia attività politica all’interno della quale mi sono sempre occupato di temi portuali, facendomi costantemente portavoce delle istanze del territorio e dei suoi comitati, come si può appurare dalle numerose iniziative assunte, dai numerosi comunicati e dalla partecipazione ai cortei, agli incontri e ai dibattiti, ho sempre ritenuto doveroso confrontarmi e incontrare i protagonisti del mondo portuale, delle imprese e del mondo del lavoro. Ed è proprio in quest’ottica che si inseriva il mio incontro con l’imprenditore Aldo Spinelli, l’ex presidente ed ex ministro ai trasporti Claudio Burlando e un altro imprenditore del porto Giulio Schenone sullo yacht di Spinelli, avvenuto più di due anni fa e già reso pubblico all’epoca”.

Così Armando Sanna consigliere regionale PD e vicepresidente del consiglio regionale della Liguria in merito alla foto che circola e lo ritrae sullo yacht di Spinelli in un incontro avvenuto più di due anni fa e già noto.

» leggi tutto su www.ivg.it