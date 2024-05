Sarà lo Spezia di Hristov, Kouda, Elia e Di Serio. Nagy primo obiettivo, Jagiello potrebbe restare

L’attacco dello Spezia 2024/25 ripartirà dagli acquisti di gennaio: Diego Falcinelli, che ha un contratto fino al 2025, e Giuseppe Di Serio, per cui il riscatto automatico con accordo fino al 2027 era già scattato dopo la prima presenza ufficiale. Entrambi hanno scelto lo Spezia in una fase in cui la squadra viaggiava in fondo alla classifica. Erano quindi consci del rischio di giocare in serie C con la maglia bianca nella stagione 2024/25, che invece li vedrà protagonisti ancora in cadetteria. “Perché lasciare il Modena in corsa play off per lo Spezia ultimo? Perché a me piacciono le sfide”, disse Falcinelli all’arrivo. Nell’album dei ricordi ora mette il grido liberatorio dei “centomila” del Picco.

Sono due volti sicuri di un gruppo che tuttavia cambierà molto in estate. Tra calciatori sotto contratto e prestiti potenzialmente di ritorno a oggi il club bianco ha 32 atleti alle proprie dipendenze, senza contare che anche tra i prestiti in scadenza vi sono elementi per cui la conferma è già da considerarsi una priorità. Il lavoro estivo dovrà essere corposo anche in uscita dunque, secondo la linea saggia varata in inverno di cercare elementi adatti alla categoria e senza troppi vincoli di età. I casi potenzialmente spinosi non mancano.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com