Nessun giocatore aquilotto in doppia cifra, migliori performance realizzative di una stagione difficilissima quelle di Daniele Verde, 7 gol, Luca Moro e Arkadiusz Reca, 4 gol. Numeri puri che la dicono lunga sulle carenze endemiche dello Spezia Calcio 2023-24, confermate dalla statistica generale che vede la squadra bianca al penultimo posto per gol complessivi, soltanto 36: peggio degli aquilotti ha fatto solo il Lecco, fanalino di coda della cadetteria, con 35. Statistiche da tenere in considerazione, che siano utili per il futuro, soprattutto. Uno Spezia che nel girone di ritorno ha subito 5 gol in meno rispetto alla fase ascendente (27 vs 22) e che nell’arco di questa tormentatissima stagione ha pareggiato tanto, forse troppo (17 volte come Bari, Modena, Reggiana) e in alcune situazioni quel qualcosa in più avrebbe permesso di arrivare ad un finale di stagione meno palpitante di come poi è stato. Anche se in B l’imperativo è la continuità e a ben guardare alcuni pareggi strappati in extremis come nel doppio confronto con la Ternana (pensate a come sarebbe andata con un risultato diverso…) hanno poi concorso alla rimonta di Luca D’Angelo che chiude quasi miracolosamente con 44 punti dopo che al giro di boa di fine dicembre lo Spezia aveva concluso il girone d’andata con soli 17 punti, al penultimo posto in classifica.

L’articolo Spezia, stagione in archivio. I dolori dell’attacco e tanti pareggi. Alcuni però determinanti proviene da Città della Spezia.

