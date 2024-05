Turismo in Liguria, a marzo numeri da record: 100mila presenze in più, soprattutto stranieri

Genova. Primavera all’insegna della crescita per il turismo in Liguria: a marzo 2024 sul territorio regionale si sono registrate oltre 793.021 presenze. Si tratta di un aumento del 14,6% rispetto allo stesso periodo del 2023 quando si erano registrate 691.849 presenze; l’aumento è stato dunque di 101.172 unità. A crescere, in percentuale, sono soprattutto i turisti stranieri (297.117 presenze, +23%), ma l’aumento ha coinvolto anche gli italiani (495.904 presenze, +9,7%).

“Con un aumento del 14,6% rispetto allo stesso periodo del 2023 – commenta il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana – il turismo in Liguria continua a consolidare il suo trend di crescita da Ponente a Levante, sulla costa, così come nell’entroterra. Proprio le aree interne con outdoor e sentieristica sono sempre più attrattive, con potenzialità importanti. Altro fattore positivo è la crescita sia per il turismo da oltre confine con +23%, che quello interno con un aumento di quasi il 10 per cento”.

» leggi tutto su www.genova24.it