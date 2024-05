Turismo: un fine settimana da tutto esaurito; code in autostrada

Uno splendido fine settimana ha richiamato in Riviera migliaia di ospiti. Spiagge invase per prendere la tintarella e fare una nuotatina. Stasera controesodo in autostrada con code fin dalle 17.30 tra Rapallo e l’allacciamento tra la A-12/A-7. Affollatissimi anche i treni. E i battelli hanno trasportato centinaia e centinaia di passeggeri a Portofino, San Fruttuoso e Punta Chiappa. A Camogli, dove si è svolta la Sagra del pesce, sono arrivati ben 120 pullman posteggiati lungo la provinciale per Ruta convertita a senso unico. Quanto al risvolto economico hanno lavorato bar, focaccerie, ristoranti e stabilimenti balneari. Anche se non esistono al m omento statistiche, si può ipotizzare un notevole afflusso anche nelle strutture ricettive e seconde case.

