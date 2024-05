Ad Albisola Marina il convegno “Per non cadere nella rete. Il vero fake”

Albisola Marina. Il 15 maggio 2024: Alle ore 17.00, presso il Centro Esposizioni MU.DA. ad Albisola Marina, in via dell’Oratorio, si terrà il convegno “PER NON CADERE NELLA RETE. IL VERO F@KE”, organizzato dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia SIULP Savona, primo sindacato in Italia, e dal Lions Distretto 108IA3 zona 3A. L’obiettivo del convegno è sensibilizzare sempre più urgentemente sulle false notizie circolanti soprattutto nel mondo virtuale.

Parleranno della tematica il giudice Fiorenza Giorgi, la psicologa Maura Montalbetti, il Responsabile della sezione operativa per la Sicurezza Cibernetica Postale e delle Comunicazioni di Savona Francesco Attilio Lia, il segretario nazionale Siulp Vincenzo Annunziata e Danila Spirito, presidente del Distretto Lions 108IA3 zona 3°.

