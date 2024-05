All’aeroporto di Villanova prende il via l’esercitazione SATER 1-24: forze armate e corpi dello Stato coinvolti in attività di ricerca e soccorso

Villanova d’Albenga. Prende il via oggi, al Riviera Airport di Villanova d’Albenga, l’esercitazione SATER 1-24 (sigla di Soccorso Aereo Terrestre) organizzata dal Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) dell’Aeronautica Militare, con sede a Poggio Renatico (Ferrara), in collaborazione con il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Liguria.

Scopo delle esercitazioni SATER è quello di approfondire la reciproca conoscenza tra tutti i possibili protagonisti del soccorso aereo in montagna, per essere pronti ad operare a ridosso dell’area dell’evento (in questo caso simulato) per un nobile fine: la salvaguardia della vita umana.

