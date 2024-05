Arresto Toti, per Rixi elezioni vicine: “Difficile pensare di governare due anni così”

Liguria. “Deciderà Toti. Quando c’è un processo è il soggetto quello che si sceglie la posizione difensiva, quindi non è più una scelta politica, ma diventa anche una scelta di carattere di difesa. O si chiariscono le questioni durante il riesame oppure ovviamente è difficile pensare di governare per due anni in assenza del governatore“. Così oggi il viceministro e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi commentando a Radio24 l’ipotesi di dimissioni anticipate del presidente ligure agli arresti domiciliari.

“Credo che sia prematuro al momento parlare di temi legati alle elezioni regionali”, precisa poi Rixi.

