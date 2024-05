Chiavari: “Referendum sul lavoro, dove, come, quando e perché firmare”

Dalla Cgil

E’ in pieno svolgimento la campagna di raccolta firme promossa dalla Cgil, partita simbolicamente il 25 aprile in tutta Italia e che proseguirà sino alla fine di luglio: “per il lavoro ci metto la firma”

Il lavoro in Italia è troppo precario e i salari sono troppo bassi. Tre persone al giorno muoiono lavorando. Per realizzare il massimo profitto possibile appalti, subappalti, finte cooperative, esternalizzazioni di attività sono diventati normali modelli organizzativi di ogni azienda privata e pubblica. Il frutto di vent’anni di leggi sbagliate è un netto peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone che per vivere devono lavorare.

