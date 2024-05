Cnr sostiene con quasi 100mila euro progetto su biodiversità Marinella

Contributo di quasi 100mila euro dal Cnr – Centro nazionale delle ricerche al Parco di Montemarcello, Magra e Vara per la realizzazione del progetto “Valorizzazione e ripristino ambientale della biodiversità di Marinella (Va.Ri.A.-

Bio.Ma.)”, volto alla raccolta di dati e di informazioni, con l’utilizzo di metodologie innovative, sia di carattere scientifico-naturalistico sia di carattere economico-sociale, relativi all’area della Piana di Marinella. L’ente di tutela ambientale ha infatti con successo partecipato a un bando per la selezione di proposte progettuali finalizzate al monitoraggio, alla preservazione, alla valorizzazione e al ripristino della biodiversità in aree protette, da finanziare nell’ambito del programma di ricerca del centro nazionale della biodiversità National Biodiversity Future Center (N.B.F.C.) a valere sulle risorse del Pnrr. Con recente determinazione, il Parco ha approvato il quadro economico del progetto, che ammonta a 110.800 euro; 12mila saranno un cofinanziamento in personale da parte dell’ente di Via Paci, mentre il resto lo fa il cofinanziamento del Cnr.

