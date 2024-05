Consiglio comunale, Peracchini rassicura: “Lavori nuovo ospedale al via a breve. Fatto contestato a Fiorino precedente alla nomina”

Le inchieste che hanno portato all’arresto del presidente della Regione Giovanni Toti e del suo capo di gabinetto Matteo Cozzani e che hanno visto il coinvolgimento del vice capo di gabinetto del Comune della Spezia Francesco Fiorino non potevano non approdare nella seduta di consiglio comunale in programma questa sera.

A portare l’argomento all’attenzione del parlamentino spezzino è stato il Partito democratico, che nei giorni scorsi ha presentato un question time rivolto al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, chiedendo rassicurazioni su opere come il nuovo ospedale e la variante Aurelia e delucidazioni sulla figura nominata nello staff del sindaco.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com