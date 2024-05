Corruzione, Usb lancia l’assemblea pubblica a De Ferrari: “Attenti, tolto un Toti se ne fa un altro”

Genova. “I media parlano di “sistema Liguria” e già vediamo chi cerca di difendere l’indifendibile, chi si arrampica sugli specchi, chi finge di sorprendersi e chi invece questo “sistema” lo subisce quotidianamente da anni sulla propria pelle.Lo subisce nelle liste di attesa interminabili per una visita specialistica, nel clientelismo che gestisce le cooperative e gli appalti pubblici a discapito della qualità dei servizi e dei diritti dei lavoratori, nella mancanza strutturale di alloggi popolari e nell’impossibilità di trovare una casa a prezzi decenti a causa della turistificazione e della avidità dei palazzinari.Lo vive nei salari da fame dei lavoratori precari, nel diritto allo studio sempre più inaccessibile, nella dilagante sottoccupazione e nella deindustrializzazione dell’intera regione, utile a creare manodopera ricattabile. Oltre a produrre tutto questo cosa ci ha offerto il tanto osannato “modello Genova”?”.

Lo scrive in una nota Usb Liguria, che lancia la mobilitazione per una assemblea pubblica sotto il palazzo della regione in piazza De Ferrari per venerdì 17 alle ore 17.30.

» leggi tutto su www.genova24.it