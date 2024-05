Savona. In occasione della giornata della ristorazione Fipe Confcommercio ha organizzato un evento a Villa Zanelli a Savona in programma giovedì 16 maggio a partire dalle 16. Alle 17 prenderà il via una tavola rotonda dedicata all’enogastronomia locale e alla sensibilizzazione dello spreco alimentare.

Saranno coinvolti i produttori (vini, olio, prodotti della terra, tartufo), i trasformatori, i ristoratori. Saranno presenti anche i sindaci.

