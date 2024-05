Opposizioni regionali a Medusei: “Unica discussione possibile è su sussistenza condizioni prosecuzione legislatura”

Le opposizioni in Consiglio regionale – Partito democratico, Lista Sansa, Movimento cinque stelle, Linea condivisa e Azione – hanno inviato una lettera, a firma dei capigruppo, al presidente del consiglio Gianmarco Medusei in vista della seduta in programma domattina. Per le opposizioni, si legge nella missiva, “la vicenda dell’arresto del presidente della giunta regionale Giovanni Toti, del capo di gabinetto e gli impatti che l’indagine della magistratura in corso ha prodotto anche sul Consiglio regionale impongono una discussione che rappresenti al meglio le posizioni di

tutte le forze politiche”. E in una nota le medesime opposizioni aggiungono: “Surreale pensare, in un momento come questo, di discutere in Consiglio regionale le interrogazioni, perché l’unica discussione che si può affrontare è se esistono o meno le condizioni per proseguire la legislatura. Chiediamo che il vice presidente Piana svolga delle comunicazioni su quanto accaduto e che su questo argomento si possa svolgere un dibattito che deve avvenire in forma ampia, condivisa e rappresentativa, vista la particolare gravità del momento. L’unica strada per noi sono le dimissioni del presidente Toti e nuove elezioni”. Per le opposizioni, si legge ancora, “quello che è accaduto e sta accadendo in queste ore restituisce un’immagine degradante e inquietante dell’istituzione pubblica, dove trasparenza e legalità della pubblica amministrazione sembrano piegate a interessi di parte. Il centrodestra ha minato nelle sue fondamenta la credibilità e l’operatività dell’amministrazione regionale. Bisogna restituire dignità alle istituzioni ferite e l’unico modo sono le dimissioni del presidente Toti e nuove elezioni per evitare lo stallo della Regione”. E in caso di dimissioni e attivazione delle procedure per il voto anticipato, le opposizioni nel finale della lettera scrivono che “in tal caso la minoranza non si sottrarrà alle responsabilità di competenza del Consiglio per la continuità dell’amministrazione e per decisioni che sono esclusivamente nell’interesse della Liguria”.

